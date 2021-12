Farmindustria, ‘manifattura high tech italiana eccellenza in Europa’. Assegnate le borse di studio dell’Associazione Universitaria OtoRinoLaringòlogi. L’esperto, “Acalabrutinib può cambiare la vita dei pazienti con leucemia linfatica cronica” . Al via #FARMACISTAGREEN, premio di FOFI e Boehringer Ingelheim sulla sostenibilità. Accordo Bracco-Guerbet per mezzo di contrasto di nuova generazione