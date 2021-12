Salernitana, casi covid: squadra non parte per Udine

La Salernitana non è partita per Udine, dove domani dovrebbe affrontare l’Udinese e contro i bianconeri friulani un match valido per la 19esima giornata di Serie A, a causa di alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra. In attesa di altri tamponi molecolari sul resto della squadra è stata l’Asl a bloccare il trasferimento in Friuli, previsto con un volo di linea nel pomeriggio.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l’Asl di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato”, si legge in una nota del club campano.” A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari”, aggiunge la Salernitana, precisando che “qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato”.

In Serie B, intanto, rinviata la gara Lecce-Vicenza per i casi covid individuati nella rosa della società pugliese: “Dopo la comunicazione dell’Asl di Lecce sul divieto di spostamento, in seguito ad alcuni casi di Covid della squadra giallorossa, la Lega B prendendo atto ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, della gara che i salentini avrebbero dovuto disputare questa sera in casa contro il Vicenza”.