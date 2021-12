Sabrina Bartolomei, il prossimo ritiro di meditazione Vipassana si terrà presso l’Abbazia di Maguzzano

Dal 5 al 9 gennaio 2022 l’insegnante Sabrina Bartolomei condurrà un’esperienza intensa di meditazione Vipassana, per riscoprire se stessi e stabilire una profonda interconnessione tra la mente e il corpo. Iscrizioni aperte fino al 12 dicembre, i posti sono limitati.



Milano, 3 dicembre 2021 – Cinque intense giornate da trascorrere in completo silenzio per rilassarsi, eliminare le tensioni, migliorare la concentrazione e la calma interiore. Dal 5 al 9 gennaio 2022 l’insegnante Sabrina Bartolomei, titolare della Scuola Ananda Shanti a Cesena, organizza un ritiro di meditazione Vipassana presso l’Abbazia benedettina di Maguzzano, edificio dalla storia millenaria a ridosso del lago di Garda.

È possibile iscriversi al ritiro entro il 12 dicembre: i posti per partecipare, viste le esigenze imposte da questo particolare momento, sono limitati a massimo 50 persone. Il ritiro prevede incontri di meditazione Vipassana, esercizi di scrittura e attraverso l’uso dei colori. “Dopo l’assegnazione delle camere, inizierà il percorso insieme – spiega l’insegnante Sabrina Bartolomei – I partecipanti rimarranno in completo silenzio e ascolteranno soltanto la mia voce durante le lezioni. È un’esperienza molto intensa, che ha suscitato ottime riscontri nelle precedenti occasioni, perché emergono mano a mano dinamiche interessanti in chi partecipa. Scopriremo insieme i benefici della meditazione”.

Al centro delle pratiche del ritiro c’è appunto la meditazione Vipassana, un metodo per cambiare se stessi attraverso l’osservazione interiore. “Si focalizza sulla profonda interconnessione tra la mente e il corpo, di cui può esser fatta esperienza direttamente attraverso l’attenzione delle sensazioni fisiche nel corpo, che continuamente si interconnettono e condizionano la mente. Questa esperienza è un valido strumento per dissolvere le impurità mentali e per sviluppare una mente bilanciata piena di amore e compassione”, conclude Sabrina Bartolomei.

L’organizzazione del ritiro è affidata a Sabrina Bartolomei, insegnante certificata che ha dedicato la vita all’insegnamento di yoga integrale e meditazione Vipassana. Da alcuni anni organizza ritiri spirituali e viaggi yoga sia in Italia che all’estero, con un importante riscontro di partecipazione sia di donne che di uomini.

CONTATTI: http://www.sabrinabartolomei.it/