Rollawaycontainer investe sul benessere dei dipendenti e delle loro famiglie

Treviso, 14 dicembre 2021.Investire sul benessere e sulla salute dei propri collaboratori migliora l’azienda, dev’essere stato sicuramente questo il motivo ispiratore che ha convinto Rollawaycontainer (link diretto al nostro sito: https://www.rollawaycontainer.it/) ad attivare un articolato piano di welfare aziendale in un momento storico caratterizzato da una pesante incertezza economica e da un’emergenza sanitaria tutt’ora in corso che continua a mettere sotto pressione l’intero sistema sanitario nazionale.

La pandemia ha condizionato fortemente l’aspetto lavorativo, ma soprattutto ha evidenziato la difficoltà di gestire lavoro, famiglia e salute. Le numerose visite mediche rimandate che costringono a rivolgersi a strutture private per avere diagnosi non prorogabili o l’aumento delle spese per la gestione di una scuola non più in presenza, sono solo alcuni esempi delle difficoltà quotidiane.

Nonostante il periodo complicato l’azienda veneta è stata tra le prime del settore a credere nelle opportunità che il commercio digitale poteva generare e ha visto crescere clienti e ordinativi con un conseguente incremento del personale. “La nostra è una squadra unita che parla al femminile” sottolinea Monica Gasparini, responsabile amministrativo e finanziario di Rollawaycontainer. “L’azienda è cresciuta grazie all’incontro tra il nostro storico team e le nuove figure provenienti da importanti atenei come IULM, IUSVE e Ca’ Foscari. Risorse preparate alle sfide di un mercato sempre più digitale e che hanno portato una sensibilità ed uno spirito fortemente progressista in tema di gender equality, famiglia, istruzione e salute”.

Il gran lavoro fatto da tutto il team di Rollawaycontainer ha permesso di crescere con importanti

risultati. La piattaforma digitale è passata dalle 40 mila visite mensili del 2020 alle 150 mila dell’anno in corso, generando oltre 10,000 nuovi clienti. Le nuove risorse hanno portato una visione giovane e femminile che si è perfettamente integrata con la professionalità di un team produttivo storico prevalentemente maschile, portando ad un bilanciamento di idee e progetti che hanno dato uno slancio importante all’azienda.

Proprio per premiare i risultati ottenuti in questo difficile momento storico, Rollawaycontainer si è impegnata con un investimento di 3 anni attivando il piano di Welfare siglato con la Società Benefit TreCuori di Conegliano per fornire un supporto economico ai propri collaboratori che fosse spendibile in totale libertà tra istruzione, salute, famiglia, viaggi, sport e molto altro ancora. Rollawaycontainer ha scelto la piattaforma TreCuori anche per favorire le spese del Welfare sul territorio sostenendo in questo modo il tessuto produttivo locale. Nonostante l’obiettivo dell’azienda sia quello di sviluppare una piattaforma che venda in Italia e in Europa, la sensibilità verso il territorio resta infatti molto forte. Proprio per questo Rollawaycontainer ha deciso di partecipare come sponsor all’iniziativa organizzata da WelfareCare nel comune di Fossalta di Piave, un evento di grande importanza per quanto riguarda la prevenzione del tumore al seno a cui hanno potuto partecipare sia le collaboratrici dell’azienda sia le cittadine del Comune.

“L’accordo di Welfare triennale siglato con la piattaforma TreCuori e la partnership con WelfareCare sono solo l’inizio – conclude Monica Gasparini – la nostra intenzione è quella di continuare per questa strada sostenendo i nostri collaboratori, ma anche tutto il territorio, con impegni concreti a favore di famiglia, salute ed istruzione”.



