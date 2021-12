Riassunto: Wipro pronta all’acquisizione di Edgile per rafforzare la propria leadership nel campo dei servizi strategici per la cybersicurezza

L’acquisizione consentirà di soddisfare le crescenti richieste di consulenza sulla cybersicurezza delle imprese incluse nella classifica Global 2000

BANGALORE (India), NEW YORK e AUSTIN (Texas)–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche e servizi di consulenza e gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato oggi di avere sottoscritto un accordo per l’acquisizione di Edgile, società con sede ad Austin (Texas) fornitrice di servizi di consulenza trasformativa sulla cybersicurezza focalizzati su rischio e conformità, sicurezza delle informazioni e del cloud, e identità digitale.

Edgile è apprezzata tra gli esperti di rischi e sicurezza per le proprie esclusive competenze in materia di cybersicurezza per fini commerciali, la profonda conoscenza del mutevole ambiente normativo e la capacità di aiutare le aziende moderne a trasformarsi migrando in sicurezza al cloud.

