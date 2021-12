Riassunto: Temenos espande la collaborazione con Microsoft per soddisfare la richiesta crescente di Temenos Banking Cloud

Temenos coopera con Microsoft alle iniziative SaaS e Green Cloud nei servizi finanziari basate su Microsoft Azure

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), azienda che sviluppa software bancario, annuncia che sta espandendo l’accordo strategico stretto con Microsoft per soddisfare la richiesta crescente di Banking Cloud di Temenos da parte delle banche.

Temenos sta cooperando con Microsoft per sviluppare offerte di servizi finanziari nel cloud per promuovere la scalabilità, l’efficienza operativa e l’innovazione. Temenos Banking Cloud è ospitato su Microsoft Azure.

Temenos sta riscontrando una crescita straordinaria nel settore SaaS e della sua piattaforma bancaria aperta, mentre le banche si avvalgono sempre di più di soluzioni bancarie componibili – basate su microservizi e accessibili tramite API – per modernizzare i loro servizi e far fronte ai problemi del settore IT in cui operano attualmente.

