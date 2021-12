Riassunto: “Science Fiction Chengdu & Intelligence Chengdu”-“Rongbao” fanno una straordinaria apparizione alla Washington WorldCon!

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Chengdu, China ha battuto Winnipeg, Canada per il diritto di ospitare l’81a World Science Fiction Convention (Worldcon) nel 2023, una vittoria svelata l’ultima settimana al 2021 Worldcon a Washington DC. La candidatura di Chengdu per ospitare la 2023 Worldcon è stata proposta al 2019 Worldcon di Dublino.

La delegazione della candidatura di Chengdu è arrivata a Washington DC alcuni giorni fa. Stimolata dallo slogan “Sparing No Effort for the Possibility”, la delegazione di Chengdu ha organizzato una tavola rotonda sulla sua candidatura e ha allestito uno stand al 2021 Worldcon.

