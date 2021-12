Riassunto: Percona celebra la crescita sostenuta e l’impegno a favore dei database open source

Una crescita del 44% negli utili annuali ricorrenti giustifica la domanda della clientela di prodotti e competenze riguardanti la gestione dei database

RALEIGH, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–Percona, azienda leader nel campo dei software e dei servizi per database open source, festeggia una crescita record per il 3° trimestre 2021, facendo registrare anche un incremento del 44% degli utili annuali ricorrenti (Annual Recurring Revenue, ARR) rispetto all’esercizio precedente. Con oltre 10 milioni di download dei propri progetti e strumenti open source, Percona consente agli sviluppatori e agli amministratori di database di svolgere in modo efficace la propria attività applicando tali risorse alle applicazioni aziendali.

Percona associa funzionalità di distribuzione dei database a strumenti e contributi open source per realizzare soluzioni per la gestione dei database a misura di azienda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Zoe Gardiner



onebite per Percona



percona@onebite.co.uk