Riassunto: NTT: realizzate fonti di luce quantistica modularizzate in vista della produzione di computer universali su larga scala, basati sull’ottica quantistica, tolleranti ai guasti

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT Corporation (NTT, presidente e amministratore delegato: Jun Sawada, Chiyoda-ku, Tokyo)(TOKYO:9432), in collaborazione con l’Universita di Tokyo (rettore: Teruo Fujii, Bunkyo-ku, Tokyo) e RIKEN (presidente: Hiroshi Matsumoto, Wako-shi, Saitama), ha sviluppato una fonte di luce quantistica abbinata alla fibra ottica (fonte di luce compressa) (*1), una tecnologia che sarà fondamentale per la realizzazione di un computer universale su larga scala, basato sull’ottica quantistica, tollerante ai guasti.





I computer quantistici sono oggetto di ricerca e sviluppo in tutto il mondo in quanto in grado di svolgere processi computazionali in parallelo utilizzando fenomeni peculiari della meccanica quantistica come stati di sovrapposizione quantistica e di ‘entanglement’ (intreccio) quantistico.

