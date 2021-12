Riassunto: Isola di Al Marjan: RAKNYE 2022 stupirà i visitatori con spettacoli pirotecnici che puntano a due Guinness dei primati di livello mondiale

Il contenuto video sarà disponibile a partire dal 1 gennaio 2022, ore 00:30 GMT su:

Il primo tentativo di record mondiale riguarderà il ‘Maggior numero di multirotori/droni telecomandati che lanciano fuochi d’artificio simultaneamente’, mentre il secondo tentativo riguarderà lo ‘Spettacolo pirotecnico lanciato da multirotori/droni alla quota più elevata’

I festeggiamenti inizieranno il 30 dicembre e i visitatori potranno scoprire le strutture del campeggio con musica dal vivo proposta da DJ, food truck e aree gioco per bambini, a garanzia di un soggiorno prolungato di tre notti lontani dal caos della città

Anche i concerti dal vivo e le numerose aree di intrattenimento saranno al centro dei festeggiamenti

RAS AL KHAIMAH, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Ras Al Khaimah si prepara a ipnotizzare tutto il mondo con uno spettacolo pirotecnico senza precedenti per Capodanno che punta a conquistare due Guinness dei primati internazionali: quello per il ‘Maggior numero di multirotori/droni telecomandati che lanciano fuochi d’artificio simultaneamente’ e quello per lo ‘Spettacolo pirotecnico lanciato da multirotori/droni alla quota più elevata’.

