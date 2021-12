Riassunto: Intelsat e Telefónica Global Solutions (TGS) stringono una partnership per portare connettività ad alta velocità a Telefónica Germany nelle regioni rurali e remote del paese

MCLEAN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Telefónica Germany ora utilizza il servizio gestito Intelsat CellBackhaul attraverso Telefónica Global Solutions (TGS) per portare copertura mobile 4G LTE rapidamente, a costi contenuti e con affidabilità a clienti in alcune delle aree più rurali.

Telefónica Germany opera sempre per rafforzare e ampliare la sua copertura di rete nazionale. Ora può accedere ai servizi digitali essenziali nel mondo d’oggi nonché in aree remote della Germania irraggiungibili mediante tecnologie tradizionali come quelle delle microonde o delle fibre ottiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Melissa Longo – melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881