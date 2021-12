Riassunto: Forest Whitaker, Ajay Banga, Juanes, Tokata Iron Eyes, Brandon Stanton, la Dr.ssa Lisa Su e Nicholas Donofrio premiati con gli International Peace Honors assegnati da PeaceTech Lab

Nel corso della cerimonia saranno premiati alcuni dei più straordinari leader globali e agenti per il cambiamento attuali che fanno della filantropia un segno distintivo della loro vita, per il progresso sia dell’umanità, sia del nostro pianeta.

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Gli International Peace Honors (IPH), creati dal PeaceTech Lab, pluripremiata organizzazione no profit fondata dallo United States Institute of Peace, premieranno Forest Whitaker, Ajay Banga, Juanes, Tokata Iron Eyes, Brandon Stanton, la Dr.ssa Lisa Su e Nicholas Donofrio per le loro attività di catalizzatori del cambiamento che hanno generato un effetto positivo sul mondo tramite un attivismo mirato.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa: Janice Torres, janice@peacetechlab.org

Per Talent & Publicity: Laura Mejia Cruz, laura@dtapr.com