Renault svela il nome del suo nuovo SUV: Austral

Renault svela il nome del suo nuovo SUV che si chiamerà AUSTRAL.

Austral, che fa parte della base nomi di Renault dal 2005, risponde a molti criteri dal punto di vista della scelta del nome.

Derivato dal latino Australis, evoca spontaneamente i colori e il calore del Sud, la tranquillità della natura, i grandi spazi. Una promessa di apertura ad un campo illimitato di possibilità che funziona in tante lingue europee. Sicuramente in francese, permettendo a Renault di rivendicare le sue radici, ma anche in spagnolo, inglese, italiano, ecc. Una dimensione internazionale, che ben si adatta ad un veicolo che sarà commercializzato in tutta Europa e non solo.

Significativo ed emotivo per le sensazioni che suscita, questo nome rispecchia anche il posizionamento del veicolo: un SUV di segmento C, pronto a tutte le circostanze. La sua fonetica equilibrata ed armoniosa, grazie alla doppia A e all’associazione di consonanti centrali con “STR”, lo rende un nome “facile da pronunciare” ed “equilibrato”, che rimanda alla forza del SUV e all’idea di controllo.

Infine, si abbina particolarmente bene al DNA e alla strategia della Marca. Une Marca moderna, che trasmette calore ed è vicina alle persone, mettendosi al loro servizio.