Rai1, San Silvestro in anticipo a Uno mattina

San Silvestro in anticipo stamattina a Uno mattina da Monica Giandotti e Marco Frittella con una splendida tavola imbandita di prodotti tipici del Capodanno come il classico cotechino e lenticchie.

Ospiti della festa anticipata il professore Massimo Ciccozzi, la conduttrice di Uno mattina in famiglia Monica Setta e la giornalista Antonia Varini. Tra consigli per un cenone con standard sanitari ultrasicuri anti COVID e curiosità sui prezzi dei cenoni della “famiglia Italia” (spenderemo in media 55 /70 euro a nucleo familiare) Monica Giandotti e Marco frittella hanno salutato un 2021 da incorniciare per i successi di share della loro trasmissione.

Stasera la Giandotti festeggerà a casa con la famiglia mentre Frittella ha scelto il ristorante (sempre con i familiari). Antonia Varini a Verona dal padre mentre Monica Setta sarà a cena dall’amica Federica Poggi, proprietaria dell’elegantissimo ristorante Pescado ai Parioli. Con chi sarà al tavolo la giornalista che stamattina ha ammesso in TV di essere innamorata ?