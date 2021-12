Quirinale, Brugnaro: “Io mi auguro che Draghi venga votato e vada al Colle”

“Io spero, che Draghi venga votato per il Colle”, ”è garanzia di stabilità, per il Paese”, innanzitutto di ”stabilità finanziaria”. Lo ha detto il fondatore di ‘Coraggio Italia’, Luigi Brugnaro, ospite di ‘Adnkronos Live’.

“Draghi è una pedina fondamentale per la stabilità finanziaria del Paese, questo è un dato di fatto. Per gli italiani serve una garanzia e lui è una garanzia per tutti” ha sottolineato.

“Draghi l’ho conosciuto qualche mese fa, non è che lo conosco da chissà quando”, ma “dobbiamo riconoscere le persone in gamba. In un anno è riuscito a rilanciare l’economia, ad avviare alcune riforme”, che erano bloccate. ”Nessuno è perfetto, questo governo sta facendo bene, potrebbe fare meglio, ma per l’impegno un bell’otto va dato…” la pagella data dal sindaco di Venezia.

BERLUSCONI – Se Silvio Berlusconi decide di correre per il Quirinale, Coraggio Italia è pronta a votarlo, perché è “un candidato credibile e agibile” ha detto il fondatore di Coraggio Italia.

CENTRO – “A me la parole centrista non piace per niente… Secondo me non esistono più sinistra e destra, e quindi nemmeno il centro… Sicuramente faremo delle alleanze”, ma “no alle alchimie”. “Esistono delle persone, penso la stragrande maggioranza, che vuole vivere serenamente, vuol poter lavorare e vivere nel decoro. Tutti si rendono conto che bisogna dare un futuro ai nostri figli. Bisogna ritornare a questo spirito di ottimismo e realismo mettendo le persone giuste al posto giusto…” ha sottolineato.

“Io penso che Carlo Calenda vuol restare a sinistra… Difficilmente ci ritroveremo” sulle stesse posizioni, ha aggiunto Brugnaro.

VACCINI E GREEN PASS – Poi, sulla pandemia: “Onestamente dopo due anni, il vaccino ha salvato le persone, dobbiamo andare avanti così e vaccinarsi. Il Green pass è una misura utile, probabilmente si andrà verso un irrigidimento. Poi dovrà decidere il governo sull’obbligo vaccinale”.

CARNEVALE DI VENEZIA – “Il Carnevale di Venezia a febbraio si farà. Lo abbiamo confermato, vediamo con quali restrizioni, ma si farà. Così come si faranno il Salone nautico e gli altri” appuntamenti importanti per la città, ha assicurato il sindaco Brugnaro.