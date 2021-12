Vaccino anti covid, “Israele ha già iniziato con la quarta dose? Sì, ma solo ad anziani e ai fragili e questo secondo me è il destino di questa vaccinazione che transiterà in uno schema, un piano vaccinale, come quello dell’influenza”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano.

Non dovremmo quindi aspettarci una quarta dose anti-Covid per tutti? “Per ora – afferma l’esperto – direi di no”.