Quarta dose, Gismondo: “Possibile, speriamo in vaccino annuale”

Una quarta dose di vaccino anti covid per evitare il contagio? “Abbiamo ormai molto chiaro che gli attuali vaccini ci proteggono per 4-5 mesi, quindi dal punto di vista squisitamente scientifico ripetere la dose dopo 4-5 mesi è perfettamente calzante”. Non esclude la necessità di una quarta dose anti-Covid, e poi forse di dosi future a cadenze ravvicinate, la microbiologa Maria Rita Gismondo, commentando all’Adnkronos Salute l’annuncio di Israele che va verso un ‘booster del booster’ per over 60, pazienti fragili e operatori sanitari.

Scientificamente plausibile, però “non piacevole”, osserva la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Quindi – è l’auspicio dell’esperta – ci aspettiamo che la ricerca ci porti un vaccino che possa essere perlomeno annuale, come quello dell’influenza”.