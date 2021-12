Serie A: i pronostici della giornata 19

Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it della diciannovesima giornata della Serie A.

Iniziamo subito con Venezia – Lazio. La squadra di Zanetti non si arrende contro i blucerchiati e conquista un punto con una rete all’87’. La partita tra Lazio e Genoa si accende nel secondo tempo, con i biancocelesti mai in difficoltà e che conquistano tre punti importanti per la Zona Europa. Il Venezia vuole ora ottenere un risultato utile, ma la Lazio cercherà di ottenere i tre punti per risalire di qualche posizione.

Continuiamo con Sassuolo – Bologna. All’Artemio Franchi i neroverdi ottengono un pareggio a causa della rimonta della Viola. Continua però la striscia delle partite senza sconfitta del Sassuolo che mantiene ben salda la posizione a metà classifica. Il Bologna registra la terza sconfitta consecutiva, allontanandosi dal sogno europeo. Entrambe le squadra in questo match vogliono ottenere i tre punti per scuotere la classifica e risalire di qualche posizione.

Proseguiamo con Verona – Fiorentina. L’Hellas perde contro i granata a causa dell’inferiorità numerica per oltre un’ora e per il goal di Pobega. Le Viola interrompe la striscia di quattro vittorie con il primo pareggio in questa serie A contro il Sassuolo, in un match ricco di spettacolo e divertimento. La Viole vuole ottenre i tre punti per superare i giallorossi ma anche l’Hellas farà di tutto per tornare a vincere dopo due sconfitte.

Passiamo ora a Roma – Sampdoria. I giallorossi asfaltano l’Atalanta nella diciottesima giornata di Serie A per 4-1. Tutti perfetti, ma con Smalling è risultata essere una squadra dieci volte più forte. La Samp non riesce a mettere ko il Venzia e al Marassi finisce 1-1 tra i blucerchiati e D’Aversa. La squadra di Mourinho vuole ora conquistare i 3 punti per cercare di agganciare i bianconeri in classifica, ma la Samp ha ancora l’amaro in bocca per la partita precedente e vuole riscattarsi. Ce la farà?

Vediamo ora Inter – Torino. I campioni d’Italia travolgono la Salernitana e si impongono all’Arechi per 5-0 in una partita dove i nerazzurri sono stati i protagonisti indiscussi. Il Toro si impone sul Verona e e sale a 25 punti in classifica, sorpassando i veneti fermi a quota 23, in una gara aggressiva e dinamica. L’Inter deve ora continuare a vincere per rimanere capolista e non farsi avvicinare dagli Azzurri, ma il Toro farà di tutto per contenere la squadra di Inzaghi. Ce la farà?

Guardiamo adesso Empoli – Milan. Due atogol decidono la gara al Picco: un punto a testa per Andreazzoli e Thiago Motta. L’Empoli si posiziona così in nona posizione a un punto dai biancocelesti. I rossoneri subiscono una sconfitta dagli Azzurri nello scontro scudetto, in un match fortemente contestato a causa del gol annullato di Kessie al 92’. La squadra di Pioli non può più permettersi errori e deve tornare a conquistare risultati utili dopo un pareggio ed una sconfitta. L’Empoli dovrà preparare bene la partita per cercare di portare a casa 3 punti importanti.

Terminiamo con Napoli – Spezia. Gli Azzurri vincono lo scontro scudetto sorpassando i rossoneri e imponendosi in seconda posizione in classifica. Lo Spezia nonostante il vantaggio iniziale causato dall’autorete di Marchizza cade nello stesso errore, e riesce a strappare un solo punto all’Empoli. Il Napoli deve ora continuare a vincere per non mollare la seconda posizione e puntare a diventare capolista ma lo Spezia si impegnerà per contenere gli Azzurri e portare a casa un risultato utile.

Venezia – Lazio

22/12/2021 ore 16:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 5.25; il segno X è quotato a 4.33; il segno 2 è quotato a 1.77

-Pronostico: Goal sì

Sassuolo – Bologna

22/12/2021 ore 16:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.10; il segno X è quotato a 3.75; il segno 2 è quotato a 3.50

-Pronostico: Segno Over 2.5

Inter – Torino

22/12/2021 ore 18:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.40; il segno X è quotato a 5.50; il segno 2 è quotato a 9.75

-Pronostico: 1 + Over 1.5

Roma – Sampdoria

22/12/2021 ore 18:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.67; il segno X è quotato a 4.20; il segno 2 è quotato a 5.50

-Pronostico: Multigoal 2-4 casa

Verona – Fiorentina

22/12/2021 ore 18:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.70; il segno X è quotato a 3.50; il segno 2 è quotato a 2.75

-Pronostico: Over 2.5

Empoli – Milan

22/12/2021 ore 20.45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 5.00; il segno X è quotato a 4.32; il segno 2 è quotato a 1.75

-Pronostico: 1X

Napoli – Spezia

22/12/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.32; il segno X è quotato a 7.00; il segno 2 è quotato a 12.00

-Pronostico: 1 + Over 2.5