Pregliasco in piazza con i no vax: “Qui per capire”

In piazza con i no vax e no green pass “per capire e ascoltare”. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi e virologo del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, è all’Arco della Pace a Milano, dove è in corso un presidio di manifestanti contro i vaccini e le restrizioni anti-Covid. Ospite di una trasmissione televisiva Pregliasco ha spiegato di aver “voluto conoscere dal vivo e sentire quelle che possono essere le negatività e i motivi che ho visto spesso legati ai dubbi sulla comunicazione”. Il virologo si è detto dispiaciuto per le critiche ricevute. “Mi spiace, ma credo che ci sia la libertà di esserci, di capire, di ascoltare e di confrontarsi”.