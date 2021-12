Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha firmato un decreto di adozione del piano di interventi di contrasto alla povertà per il 2021 e il 2023. 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Si tratta di azioni e interventi nell’ambito della lotta alla povertà nell’ottica dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in ambito sociale.