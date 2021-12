La nuova puntata di Play Digital con l’ingegnere che è riuscito ad estrarre l’acqua dall’aria

I lunghi periodi di siccità sono solamente una delle conseguenze del surriscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, che ci ricordano quanto l’acqua sia un bene prezioso e non scontato. Ecco dunque che l’idea venuta ad un ingegnere spagnolo può risultare salvifica per intere popolazioni dove l’acqua scarseggia frequentemente. Enrique Veiga è riuscito ad estrarla dall’aria. Come ha fatto? Lo racconterà a Play Digital, il magazine di RaiPlay dedicato al mondo della tecnologia e del digitale, che nella puntata di venerdì 24 dicembre presenterà questa invenzione potenzialmente rivoluzionaria.

In questo episodio, condotto come sempre da Diletta Parlangeli, si parlerà anche di musica, composta non solo dai tradizionali strumenti musicali, ma anche da oggetti insospettabili, come la frutta, che tramite l’ausilio di una particolare tecnologia riesce ad essere particolarmente efficace per comporre incredibili melodie.

E infine conosceremo meglio quali sono i compiti di un designer impiegato nell’industria dei videogame, mentre Nicola Jang porterà gli spettatori a scoprire l’app che in Cina garantisce il food delivery in un lampo!