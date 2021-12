Piscine esterne: consigli e suggerimenti per trovare la copertura più adatta

Una piscina privata costituisce un vero e proprio investimento, incrementa il valore di un’abitazione e, per mantenerla a lungo in perfetto stato, è opportuno proteggerla adeguatamente da qualsiasi evento esterno, oltre a sottoporla a regolari interventi di manutenzione e pulizia.

Coprire la piscina con una struttura adatta è, di conseguenza, la soluzione migliore per conservare l’acqua sempre pulita e climatizzata, riducendo la necessità di manutenzione e preservando le perfette condizioni della vasca.

Inoltre, la presenza di una copertura protettiva esclude il rischio che bambini, animali domestici e chiunque altro si trovi nei pressi della vasca , possa cadere accidentalmente in acqua, evita che gli eventi atmosferici possano compromettere la temperatura e rallenta notevolmente lo sviluppo di alghe e colonie batteriche.

Per trovare delle coperture per piscine esterne che siano sicure e funzionali, è importante rivolgersi esclusivamente ad aziende specializzate nel settore come, ad esempio, Abritaly, che da più di 40 anni si occupa di progettare coperture per piscine di elevata qualità, garantendo un servizio preciso, puntuale e personalizzato.

Abritaly propone una vasta gamma di soluzioni che consentono di proteggere la vasca dagli eventi esterni e, al contempo, di aggiungere una nota di eleganza e di originalità al giardino, con la presenza di un vero elemento architettonico, elegante e piacevole.



Quali sono i vantaggi di una copertura per la piscina

Per una piscina esterna, la presenza di una struttura protettiva, qualunque sia il tipo di copertura prescelta, è da considerarsi indispensabile, sia perché mantiene l’acqua adeguatamente pulita e alla giusta temperatura, sia perché tutela le persone da cadute accidentali. Si può valutare l’installazione di una copertura anche quando la piscina esterna si trova in una seconda casa utilizzata solo per le vacanze.

Durante la notte, inoltre, la copertura evita che l’acqua evapori o che si abbassi la temperatura, riducendo di conseguenza sia gli sprechi che le spese di riscaldamento.

La possibilità di scegliere tra diversi modelli di copertura permette di allestire anche uno spazio abitabile e di avere così a disposizione una superficie aggiuntiva alla propria abitazione, andando a costituire una piacevole e accogliente zona relax.



Come scegliere la copertura giusta per la propria piscina

La scelta della copertura per la piscina dipende essenzialmente dalle dimensioni e dalla conformazione della vasca, dalla sua posizione all’interno del giardino e dalle abitudini personali. Per beneficiare della struttura migliore in base al tipo di vasca, con le migliori realtà di settore è possibile richiedere anche un progetto personalizzato, al fine di proteggere la piscina e, nello stesso tempo, rispettare lo stile architettonico e il contesto paesaggistico.

Per quanto riguarda le principali tipologie di coperture, le ultra basse sono adatte per proteggere l’acqua in tutti i mesi dell’anno da polvere e rifiuti, evitando il raffreddamento dell’acqua. Si rimuovono rapidamente e offrono eleganza, design essenziale e isolamento termico.

Le coperture basse sono semplici e funzionali, possono essere eventualmente dotate di motorizzazione e rendono l’ambiente piscina estremamente raffinato e piacevole. Le strutture di questo tipo offrono il vantaggio di poter utilizzare la vasca in tutte le stagioni, in quanto permettono di nuotare liberamente nello spazio sottostante. Questo significa avere sempre a disposizione la propria piscina, anche in caso di maltempo e temperature rigide.

Esiste poi la possibilità di installare una magnifica copertura in vetro e alluminio di altezza e dimensioni maggiori, così da creare una vera e propria area wellness. Questo tipo di copertura è perfetta per chi desidera allestire un ambiente esterno alla propria abitazione, con la garanzia del comfort e senza comunque andare mai ad impattare sul paesaggio.