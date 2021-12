Petbook un’app di social media di Facebook per animali domestici

Facebook registra il marchio ‘Petbook’ in Messico e in Europa. Può indicare l’arrivo di un nuovo servizio di social media, in particolare per gli animali domestici.

Così come svelato da Letsgodigital, sembra che Facebook stia pianificando di lanciare un nuovo servizio chiamato Petbook. Ciò è dimostrato da un marchio che l’azienda ha richiesto in Messico e nell’UE.

Servizio di social media online Petbook

Il 24 maggio 2021, Facebook Inc. ha depositato una domanda di marchio per il nome “Petbook”. La domanda è stata presentata in Messico presso l’Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Successivamente, il marchio è stato inserito anche nel database della Rete della proprietà intellettuale dell’Unione europea (EUIPN).

Ci è voluto un po’ di tempo prima che questo marchio venisse concesso a Facebook Inc. È del tutto possibile che nel frattempo sia stata presentata un’obiezione, a seguito della quale la domanda è stata trattata per un periodo di tempo più lungo come di consueto. La domanda è classificata come Classe 45, con la descrizione breve e concisa: “Servizi di social media online”.

Descrizione del marchio Facebook Petbook: servizi di social media online

Il nome Petbook indica che Facebook vuole creare un’app di social media incentrata sugli animali domestici, o “animali domestici” in inglese. Sembra essere una mossa intelligente, dopotutto, tutti noi facciamo regolarmente foto e video con i nostri telefoni cellulari . I nostri animali domestici sono spesso oggetto di questo.

Gli animali domestici sono anche popolari in America. Non meno del 67% di tutte le famiglie americane, ovvero 85 milioni di famiglie, ha un animale domestico. Pensa agli animali da compagnia, come un cane, un gatto, un uccello o un roditore. Ma anche animali da fattoria, come mucche, pecore, galline e cavalli. Poi hai anche una serie di animali da compagnia esotici, come rettili e anfibi. In tutto il mondo, vengono tenuti sempre più animali domestici, Facebook ora sembra voler partecipare a questo.

È uno sviluppo molto degno di nota, tanto più che in passato (leggi: 2016) Facebook ha citato in giudizio diverse start-up come Petbook, Teachbook e Designbook, a causa del nome “libro”. Nel frattempo, sono spuntate diverse app “Petbook”, in più paesi, ma queste non fanno parte di Facebook.

Tali società quindi non hanno il vantaggio di Facebook. Perché con non meno di 2,9 miliardi di utenti attivi al mese, Facebook ha l’opportunità di rivolgersi a un gruppo target molto ampio in una volta sola.

Servizi Facebook

Facebook/Meta Platform è alla continua ricerca di nuovi metodi per connettere gli utenti alle sue piattaforme. Perché più utenti, più dati e più pubblicità; più soldi possono guadagnare. Ad esempio, quest’anno Facebook ha introdotto diversi servizi e funzionalità per le aziende. Le aziende possono anche aggiungere facilmente un’icona WhatsApp alla loro pagina Facebook in questi giorni.

Inoltre, l’azienda sta lavorando alla piattaforma di newsletter Facebook Bulletin, come piattaforma per scrittori indipendenti , paragonabile all’American Substack. L’azienda americana si occupa anche di servizi AR e VR. Prendiamo ad esempio Horizon Worlds , disponibile in America e Canada dalla scorsa settimana. Horizon Worlds è anche visto come il primo passo verso il metaverso; un mondo virtuale condiviso.

Non è chiaro quando sentiremo di più sul servizio Petbook da Facebook. Facebook potrebbe aver registrato il nome di dominio corrispondente petbook.com per questo. Questo nome di dominio appartiene a qualcuno del Massachusetts, America, che desidera che i dati del proprietario rimangano privati.

Il Massachusetts è anche lo stato in cui è stata fondata Facebook e dove Mark Zuckerberg ha frequentato l’Università di Harvard. Se questa sia una coincidenza non si può dire con certezza al momento. È chiaro, tuttavia, che l’azienda continua a esplorare nuove possibilità per fornire servizi di social media che verranno utilizzati in tutto il mondo in futuro.

Scarica la documentazione ufficiale: Facebook Petbook in Messico e in Europa .