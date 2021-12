Pathfinder arriva nell’aggiornamento di dicembre di MapleStory M

L’ultimo aggiornamento aggiunge una nuova espansione del livello massimo, l’area della mappa di Lachelein, miglioramenti dei mini dungeon e molteplici eventi della stagione invernale con premi esclusivi

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–MapleStory M, il popolare MMORPG gratuito per dispositivi mobili di Nexon, ha lanciato ufficialmente il suo ultimo aggiornamento, introducendo nel gioco l’attesissima classe Pathfinder e una valanga di eventi e attività per la stagione invernale in cui potranno cimentarsi i patiti di MapleStory. L’aggiornamento Pathfinder ha anche portato il livello massimo a 250 e ha introdotto nel gioco nuove missioni e imprese quotidiane e settimanali, nonché un nuovo mini dungeon.





A partire da oggi l’Explorer dalla mira infallibile che impugna un arco antico, Pathfinder, è disponibile in una nuova classe da giocare. Gli appassionati di MapleStory che hanno preregistrato il loro Pathfinder erano idonei ad ottenere articoli come i ticket Auto Battle Charge e punti esperienza (EXP), mentre tutti i giocatori possono partecipare al Mega Burning e agli eventi On-Time/Growth Support per salire velocemente di livello fino a un nuovo Pathfinder. A titolo di bonus dopo la manutenzione di oggi, sia MapleStory M che MapleStory terranno l’Evento Pathfinder Link fino al 19 gennaio 2022 in cui, dopo aver raggiunto i livelli 70, 120 e 140 su MapleStory M con il Pathfinder, i giocatori di MapleStory potranno vincere premi in entrambi i giochi, tra cui un pacco regalo con tenuta da Pathfinder, Ancient Relic e altri ancora.

Il quarto comandante di Black Mage, Arkarium, ex servitore di Rhinne, Transcendent of Time del Mondo Maple, fa il suo debutto in MapleStory M. I giocatori di Maple potranno creare il nuovo accessorio del capobanda Dominator Pendant usando i materiali acquisiti sconfiggendo Arkarium.

È stata aggiunta anche una nuova mappa di Arcane River, la Città dei sogni Lachelein, portandosi al seguito nuove spedizioni, mostri, articoli dell’area locali da scoprire e un nuovo campo di forze Arcane. Anche i mini dungeon hanno ricevuto un miglioramento della qualità di vita con questo aggiornamento, permettendo ai giocatori di MapleStory di usufruire della modalità di gioco auto-play più volte usando ticket e mesos.

Oltre agli eventi per festeggiare l’arrivo di Pathfinder, i giocatori possono partecipare a numerosi eventi stagionali invernali che avranno luogo per tutto il mese di dicembre e nel nuovo anno:

Evento I&B Burning Challenge Mission – Dal 15 dicembre 2021 al 19 gennaio 2022, torna questo evento portando con sé non solo i titoli per giocatore Ice Agent o Burning Agent, ma offrendo anche ai giocatori missioni da perseguire quotidianamente.

Holiday Mr. Kim’s Gift – Dal 22 al 30 dicembre 2021, i giocatori ottengono articoli esclusivi toccando Mr. Kim.

Eventi Winter Happyville – (Vari orari programmati – consultare lo striscione dell’evento nel gioco o vedere le note di rilascio di MapleStoryM in cui sono riportano le date e gli orari esatti per ciascun evento). Winter Happy Village ospiterà diversi eventi invernali nei mesi di dicembre e gennaio: Evento Coin Drop Un bambino che si comporta bene si merita un regalo! Anche un bambino che piange si merita un regalo! Evento Buff Tree Great Rudolph Escape

– (Vari orari programmati – consultare lo striscione dell’evento nel gioco o vedere le note di rilascio di in cui sono riportano le date e gli orari esatti per ciascun evento). Winter Happy Village ospiterà diversi eventi invernali nei mesi di dicembre e gennaio:

Evento Conto alla rovescia per il 2022 – Dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, i giocatori accedere alla mappa degli eventi tutti i giorni e ricevere punti esperienza (EXP) per dieci minuti. Dopo aver trascorso dieci minuti nella mappa, questi giocatori ricevono un premio per il conto alla rovescia e il 1° gennaio gli appassionati di MapleStory potranno vincere un premio esclusivo per il nuovo anno!

Snowflake Snowpark – Dal 6 al 18 gennaio 2022 gli appassionati di MapleStory potranno vincere ticket AB, ticket EXP e Gold Leaf, portando a termine diverse missioni e ricevendo timbri.

2022 New Year Wheel – Dal 13 al 27 gennaio 2022 i giocatori potranno ricevere un massimo di 5 ticket ruota al giorno mediante la caccia. Tra i premi per partecipare all’evento si annoverano ticket AB, Luckyday scroll 5%, ticket EXP e altri ancora.

