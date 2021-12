Ossi di Seppia, su Raiplay la puntata dedicata a Michael Schumacher

Nella tredicesima puntata di Ossi di Seppia, quello che ricordiamo, dal 28 dicembre su RaiPlay, Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente Ferrari, regala un ritratto inedito dell’uomo che Schumacher è stato.

Di quel pilota che in pista aveva il coraggio di rischiare nei momenti più giusti, di quello che ha vinto più di tutti nella storia della Ferrari, di quello che per i suoi tifosi è diventato una leggenda.

Un destino davvero beffardo per il sette volte campione del mondo che, dopo aver sfidato la morte a 300 km orari sulle piste di Formula1, il 29 dicembre del 2013 scivola sulla neve a Méribel, nell’Alta Savoia, e batte violentemente la testa contro una roccia.

Quella caduta ha stravolto la vita di Michael Schumacher che entra in coma. Da allora le sue reali condizioni di salute sono avvolte nel più totale riserbo, in un lungo e misterioso calvario.

“La mia riconoscenza a Michael non è solo per le vittorie o per le imprese in pista, ma anche per quello che c’era dietro alle vittorie stesse. Sapeva, nei momenti più difficili -e ce ne sono stati tanti- essere vicinissimo alla sua squadra.”

Luca Cordero di Montezemolo