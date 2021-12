Smartphone Oppo con display sul retro

Oppo sta sviluppando costantemente nuovi modelli di telefoni. All’inizio di questo mese, LetsGoDigital ha riferito di uno speciale telefono con un secondo display sul retro, probabilmente l’ Oppo Find X4 Pro . Un nuovo brevetto mostra che Oppo sta esplorando più opzioni per l’integrazione di un display posteriore.

Smartphone Oppo con secondo schermo

Nell’aprile 2021, Guangdong Oppo Mobile Telecommunications ha depositato un brevetto di utilità in Cina. La documentazione è stata pubblicata il 23 dicembre 2021 e inserita anche nella banca dati WIPO (World Intellectual Property Organisation) per la protezione mondiale della tecnologia brevettata.

La documentazione di 31 pagine descrive tre modelli di smartphone Oppo. Tutti e tre i dispositivi hanno un secondo display sul retro. Le dimensioni e la forma dello schermo variano in base al modello.

Per visualizzare meglio il telefono brevettato, LetsGoDigital ha realizzato due immagini Photoshop di uno dei tre modelli sulla base delle immagini del brevetto. Questo dispositivo ha il display posteriore più grande, quindi puoi usare bene lo schermo per determinare la giusta composizione.

Il numero di telecamere non è stato ancora determinato, secondo la documentazione del brevetto. Oppo potrebbe anche scegliere di implementare più fotocamere. Sebbene il telefono illustrato abbia una doppia fotocamera, le immagini del brevetto mostrano anche un’alternativa in cui lo stesso design presenta quattro fotocamere.

Negli altri due modelli sono integrate anche quattro fotocamere, anche il secondo display è più piccolo, in modo che possa essere elaborato nel mezzo del sistema di fotocamere. Ciò rende lo schermo meno evidente, il che può contribuire a un aspetto più elegante, specialmente per quei momenti in cui lo schermo non è in uso. Inoltre, l’utente guarderà automaticamente direttamente nella fotocamera quando guarda il piccolo schermo.

Posizionando un display aggiuntivo sul retro, l’utente è in grado di scattare selfie ad alta risoluzione con la fotocamera principale. Ne abbiamo già visto diversi esempi in passato, come il Vivo NEX Dual o lo Xiaomi Mi 11 Ultra introdotto più di recente .

Tuttavia, Oppo sembra avere un motivo in più per applicare un display posteriore. Potrebbe essere un’ottima alternativa purché la qualità dell’immagine delle fotocamere sotto il display sia inferiore ai tradizionali sistemi di fotocamere selfie.

In questo modo, l’azienda può fornire ai suoi smartphone di fascia alta una fotocamera sotto il pannello, senza che l’utente debba scegliere tra un’esperienza a schermo intero o una buona fotocamera selfie. È noto che Oppo ha sviluppato tale tecnologia per fotocamere selfie da un po ‘di tempo.

A metà di quest’anno, l’azienda ha dimostrato la sua 3 la generazione di macchina fotografica sotto-schermo . Tuttavia, non sono disponibili telefoni Oppo con la fotocamera selfie sotto lo schermo. Questo potrebbe cambiare nel 2022.

Oppo Trova serie X5 nel 2022

Oggi, Digital Chat Station ha annunciato tramite Weibo che sono in arrivo tre nuovi smartphone Find di fascia alta, che saranno presentati intorno a marzo 2022. I modelli di punta sono alimentati dal nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ha già confermato Oppo. Inoltre, uno dei dispositivi della nuova line-up sarà dotato del SoC MediaTek Dimensity 9000.

Vale anche la pena notare che Digital Chat Station non sta parlando del ‘Find X4’, ma della serie ‘Find X5’. Il numero 4 è più spesso usato in paesi come Cina, Giappone, Corea e Vietnam, perché lì “4” suona come la parola “morte”. Eppure è sorprendente, perché un Reno 4 è stato rilasciato l’anno scorso .

Infine, l’informatore riferisce che l’anno prossimo Oppo annuncerà anche un nuovo smartphone pieghevole con una linea di piegatura verticale, che si trasforma in un tablet. È possibile che il nuovo modello venga ospitato anche all’interno della serie Find N.

Non è ancora noto se uno dei nuovi modelli Find X5 avrà una fotocamera sotto il pannello e/o un display aggiuntivo sul retro. Ovviamente Oppo potrebbe anche scegliere di inserire un modello del genere all’interno dell’innovativa gamma Reno.

Scarica la documentazione ufficiale: smartphone Oppo con display posteriore .