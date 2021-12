Oppo Find X4 Pro con fotocamera sotto lo schermo e secondo display

Si sa molto poco sui successori della serie Oppo Find X3, ma già fioccano le prime novità riguardo Oppo Find X4 Pro.

È possibile che un brevetto appena rilasciato possa fornire maggiore chiarezza. Oppo, secondo quanto riferisce Letsgodigital, ha depositato un brevetto di design per uno smartphone particolarmente futuristico con una fotocamera sotto lo schermo e un secondo schermo sul retro.

Oppo Find X4 Pro con fotocamera sotto il display

Si tratta di un brevetto di design che Guangdong Oppo Mobile Telecommunications ha depositato presso il CNIPA (China National International Property Administration) il 1 settembre 2020. La documentazione è stata rilasciata il 14 dicembre 2021 ed è inclusa anche nel Global Design Database del WIPO (World Intellectual Property Office) per la protezione mondiale del design brevettato.

La documentazione contiene 48 immagini, 18 delle quali mostrate a colori. Le immagini di rendering mostrano uno smartphone Oppo molto elegante con un design a schermo intero. Lo schermo è arrotondato su tutti e quattro i lati, in modo che nessun bordo possa essere visto dalla parte anteriore. È una grande superficie dello schermo, senza un ritaglio per la fotocamera selfie.

Il telefono Oppo brevettato ha una fotocamera selfie che viene elaborata sotto lo schermo. Nel 2019, l’azienda ha già mostrato un telefono Oppo con una fotocamera sotto lo schermo . Nel mese di agosto di quest’anno, la terza , la generazione di sotto-schermo della fotocamera introdotto la tecnologia, che utilizza un display da 400 ppi – così si fatica a vedere in fondo alla fotocamera. È molto probabile che questa tecnologia debutterà nella serie di telefoni Oppo Find X4 5G.

Smartphone Oppo con secondo schermo sul retro

Il posteriore è spettacolare quanto l’anteriore. Oppo ha dotato lo smartphone di un’isola fotografica quadrata che può ospitare quattro fotocamere e un flash. Abbastanza sorprendentemente, un piccolo schermo quadrato è stato installato proprio accanto al sistema di telecamere.

Tale secondo display è l’ideale per scattare autoritratti. Inoltre, la qualità dell’immagine della fotocamera sotto il display diventa di secondaria importanza grazie a questo secondo schermo. Perché questo offre all’utente più opzioni per scattare selfie. La seconda schermata può anche visualizzare informazioni generali, secondo i render rilasciati. Mostra l’ora, la data, un campanello e l’icona di un messaggio.

Il sistema di telecamere sporge abbastanza lontano dall’alloggiamento, come vediamo con molti modelli di punta contemporanei. Anche il telaio è progettato in modo diverso da come siamo abituati. Il telaio ha il solito spessore in alto e in basso. In questo modo, il dispositivo rimane ben protetto anche negli angoli, qualora il telefono dovesse cadere a terra.

Lateralmente la cornice è molto stretta, con un piccolo incavo per i pulsanti. Come siamo abituati dagli smartphone Oppo , i tasti del volume sono posizionati a sinistra e il pulsante di accensione si trova sulla destra. I pulsanti sono posizionati un po’ più indietro rispetto al normale, questo ha a che fare con la curva dello schermo frontale.

Il dispositivo si adatta bene alla serie Find di fascia alta. Per il momento, Oppo non ha smartphone nella sua gamma con display posteriore. È possibile che questo cambierà nel 2022. Proprio come lo Xiaomi Mi 11 Ultra ha anche un secondo schermo. La consociata Vivo ha anche rilasciato un telefono a doppio schermo in passato, come il NEX Dual Display .

Con questo brevetto, Oppo sceglie di rendere il secondo schermo e la quad camera delle stesse dimensioni, in modo che il tutto appaia simmetrico ed elegante. Il design è molto simile all’iPhone Flip che LetsGoDigital ha progettato all’inizio di quest’anno in collaborazione con Technizo Concept .

Oppo Trova serie X4

Se Oppo intende rilasciare questo particolare modello di telefono rimane sconosciuto per il momento. Non è certo inconcepibile, soprattutto perché al brevetto sono state aggiunte tante rese di colore. Inoltre, la data di applicazione di questo brevetto risale a settembre 2020. Ciò significa che è passato abbastanza tempo per poter effettivamente sviluppare questo smartphone.

La serie Oppo Find X4 dovrebbe essere annunciata ufficialmente nel marzo 2022. Si prevede che verranno introdotti nuovamente diversi modelli. Oltre a un modello base, probabilmente verranno rilasciati anche un modello Lite e un modello Pro extra avanzato.

Molto probabilmente Find X4 Pro sarà alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 rilasciato di recente . Si prevede che il nuovo modello si ricarichi ancora più velocemente rispetto al suo predecessore. X3 Pro supporta 65W SuperVooC 2.0 . Secondo quanto riferito, anche il sistema di telecamere è stato rivisto e migliorato. Nel prossimo periodo, si saprà senza dubbio di più sulla nuova formazione di fascia alta di Oppo.

Scarica la documentazione ufficiale: Oppo Find X4 Pro con display posteriore e fotocamera sotto lo schermo.