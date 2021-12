Noemi a Sanremo con Ti amo ma non lo so dire

Noemi è in gara al 72esimo Festival di Sanremo con il brano “Ti amo non lo so dire” (Columbia Records/Sony Music).

La canzone

Una power ballad scritta da Dario Faini, Alessandro Mahmoud, Alessandro La Cava e prodotta da Dorado Inc. Noemi torna al Festival di Sanremo dopo il successo di “Glicine”, di “Makumba” e un anno strepitoso, portando il nuovo capitolo del suo percorso di ricerca che scava nei sentimenti più profondi, veri e, quindi, universali.

“Ti amo non lo so dire” non è una canzone d’amore. Racconta l’incomunicabilità, la paura di prendere una posizione, di scoprire il fianco esprimendo i propri sentimenti, del cambiamento e delle sue conseguenze, ma anche la consapevolezza che accettare il rischio del cambiamento sia l’unico modo per evolvere e vivere fino in fondo.

Non saper dire ti amo, la frase per eccellenza che più fa sentire scoperti e vulnerabili, acquista qui un senso ancora più universale applicabile a qualsiasi tipo di rapporto irrisolto: sentimentale, di amicizia, di famiglia, persino il rapporto con se stessi.