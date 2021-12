Neonati: come affrontare il primo inverno tra corredini e abbigliamento anti freddo

I neogenitori che si trovano ad affrontare il primo inverno con il nuovo arrivato sono spesso disorientati. Tanti sono i dubbi che li assalgono, tra cui come vestire il bebè durante l’inverno nella carrozzina. Lo sbaglio più frequente che si tende a commettere è credere che vestire il neonato con tanti strati e con indumenti eccessivamente pesanti lo protegga dal freddo. La risposta non si trova nella quantità, ma nella qualità: bisogna scegliere vestiti adeguati, caldi ma non troppo pesanti. Ecco perché oggi vedremo alcuni consigli utili per affrontare al meglio l’arrivo del freddo con il proprio piccolo.



Come proteggere un bebè nella stagione invernale

Prima di tutto, quando le temperature si abbassano, bisogna capire come riuscire a vestire correttamente il proprio bebè al fine di proteggerlo quanto più possibile dal freddo. Di fondamentale importanza, infatti, soprattutto quando si decide di portare il piccolo a spasso fuori casa, è l’organizzazione del corredino. Nel corredino invernale non possono mai mancare dei caldi body in cotone, tutine, maglie e pantaloni e, ovviamente, dei caldi cappellini. Inoltre, scarpette di lana, calzini in cotone e muffole sono imprescindibili per tenere al caldo le estremità del corpo. La carrozzina, però, essendo un ambiente chiuso, crea un clima termoregolato caldo. Dunque coprire troppo il bebè o utilizzare capi eccessivamente pesanti è controproducente: bisogna scegliere gli indumenti ideali in base alla copertina o al piumino che si intende utilizzare per coprire il neonato. Meglio prediligere materiali come cotone, pile o ciniglia, molto più delicati rispetto ad altri per la pelle del bambino.





Oltre la scelta del corredino ideale, poi, è necessario prestare attenzione alla comodità degli indumenti scelti: dai maglioni, ai pantaloni, all’intimo. Mai sottovalutare quest’ultimo, che deve necessariamente garantire al piccolo comodità e traspirazione. In fase di scelta vanno quindi preferiti capi di intimo di qualità per il bambino, come ad esempio quello di Cotonella, in cotone biologico certificato e sicuro.

I must have per uscire di casa con un neonato in inverno

Per affrontare la stagione invernale con un bambino, sono necessari dei piccoli accorgimenti per far sì che portare il proprio figlio a fare una passeggiata risulti essere un’esperienza piacevole, senza correre il rischio di ammalarsi. Non è ottimale e sano, infatti, confinare il neonato in casa al caldo per evitare eventuali conseguenze. Uscire all’aperto favorisce l’assorbimento della Vitamina D, oltre a stimolare l’apprendimento del piccolo facendolo entrare in contatto con nuovi suoni, forme e odori. Con le adeguate accortezze, dunque, è possibile portare fuori il proprio bambino in tranquillità. Innanzitutto, è bene scegliere le ore più calde della giornata, come il primo pomeriggio, ricordandosi sempre di portare con sé una copertina, must have imprescindibile. Preferire, inoltre, delle giornate non troppo ventilate poiché le polveri trasportate dal vento potrebbero irritare gli occhi del neonato. In ogni caso, è consigliabile vestire il piccolo con una tuta antivento e, nel caso in cui al bebè non piacesse particolarmente l’uso del berretto, sempre meglio munirsi di un passamontagna che tenga occhi e bocca al riparo.