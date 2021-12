Nasce xFarm Technologies, per la digitalizzazione del settore agricolo

xFarm SA e Farm Technologies Srl, società specializzate nello sviluppo di piattaforme digitali a supporto della gestione agronomica delle aziende agricole, hanno annunciato la fusione dei rispettivi business e la nascita di xFarm Technologies SA. Con 80.000 aziende agricole e 1 milione di ettari gestiti, la nuova società rientra tra i maggiori player europei nel settore dell’agri-tech o agricoltura 4.0. L’operazione darà vita a una realtà con competenze e risorse complementari, leader in Italia per la digitalizzazione dei processi legati all’agricoltura, in grado di incontrare la domanda crescente di innovazione tecnologica da parte della filiera agroalimentare.

xFarm Technologies risponde da una parte alla crescente incertezza climatica, che pone agli agricoltori maggiori difficoltà nelle decisioni da prendere e si traduce in spreco di risorse economiche e naturali; e dall’altra alla presenza sul mercato di soluzioni complesse, costose e frammentate che frenano la diffusione della tecnologia in aziende agricole di medie e piccole dimensioni. Questi aspetti hanno portato i fondatori di xFarm e Farm Technologies, Matteo Vanotti e Matteo Cunial, a unirsi per creare una piattaforma semplice e completa di agricoltura digitale, con moduli verticali agronomici basati su intelligenza artificiale e soluzioni IoT native, che aiuta tecnici e agricoltori nella gestione delle attività.



Il mercato di riferimento è in forte espansione: la dimensione globale dell’agricoltura smart – un concetto incentrato sulle tecnologie digitali al servizio dell’industria agricola – è stata valutata 16,8 miliardi di dollari nel 2019, e si stima che raggiungerà $29,2 miliardi entro il 2027 con un CAGR del 9,7% dal 2021 al 2027 (Allied Market Research). In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano con l’Università di Brescia, il mercato dell’agricoltura 4.0 ha raggiunto nel 2020 un valore di €540 milioni (circa il 4% del mercato globale), registrando una crescita del 20% rispetto all’anno precedente.

xFarm Technologies nasce per far fronte a queste dinamiche in costante evoluzione: condividendo la stessa visione e strategia per i propri partner e clienti, i fondatori di xFarm e Farm Technologies puntano a costruire insieme entro i prossimi cinque anni la realtà europea leader nel settore dell’agri-tech. Le efficienze generate dai maggiori volumi, oltre che i benefici derivanti dalle competenze congiunte dei due team, permetteranno alla nuova società di offrire ai propri clienti prodotti, tecnologie e servizi d’eccellenza e di rispondere con maggiore agilità alla trasformazione in atto in questo settore così cruciale.

La società risultante dalla fusione, grazie al consolidamento della piattaforma tecnologica, avrà maggiore penetrazione sul mercato internazionale; amplierà l’offerta dei prodotti con l’integrazione di nuovi verticali, come ad esempio il settore relativo a malattie e insetti; rafforzerà le partnership esistenti con stakeholders Agrifood, Telco e OEM, nonché le aree commerciali e di prodotto; e permetterà una gestione del business geograficamente diversificata, consolidando la presenza sul mercato italiano e l’espansione nei mercati internazionali con particolare attenzione a Europa e Sud America.

xFarm Technologies beneficerà di una struttura di governance efficiente. A capo del nuovo consiglio di amministrazione Matteo Vanotti, che assume anche la carica di Ceo; entra come nuovo membro Antonio Spagnolo, manager con forte esperienza nel settore agroalimentare, già amministratore delegato di Danone Italia, Danone Stati Uniti, Plasmon, Leaf ed IFFCO Italia; mantengono rappresentanza gli attuali azionisti United Ventures, gestore indipendente di venture capital specializzato nei settori del software e delle tecnologie digitali, che nel 2019 aveva guidato il round di investimento di Serie A da 3 milioni di euro in xFarm, e il fondo svizzero TiVenture.

“Collaboriamo da 4 anni con Farm Technologies – dichiara Matteo Vanotti, Ceo di xFarm Technologies – e penso che l’alto livello di complementarità fra le nostre due realtà ci permetterà di offrire servizi di varietà e performance unici nel mercato. La forza dell’ecosistema digitale xFarm unita all’efficienza degli algoritmi di Farm Technologies porterà vantaggi per l’intero settore agroalimentare”.

Per Matteo Cunial, Cro di xFarm Technologies, “xFarm è sempre stato il partner con cui negli anni abbiamo avuto le sinergie più virtuose, i nostri team erano già in stretti rapporti e questo è il passo naturale per una integrazione rapida ed efficace. Condividiamo la stessa visione sull’agricoltura digitale e non vediamo l’ora di poter costruire insieme nuovi servizi per espandere l’offerta congiunta”.