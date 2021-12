Napoli, donna ferita con acido dopo lite: s’indaga

Una donna è stata ferita dal lancio di acido al petto, agli occhi e alla bocca. I Carabinieri delle compagnie Napoli Centro e Stella sono intervenuti nella tarda serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. La donna, di origini nigeriane, sarebbe stata colpita durante una lite con una sua conoscente nel quartiere Forcella. Non è in pericolo di vita, è cosciente e sarà trattenuta in ospedale per alcune visite specialistiche. I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile.