Morto a 80 anni Mark Taylor, disegnò He-Man e pupazzi Tartarughe Ninja

Morto a 80 anni il designer statunitense Terrell Mark Taylor. Sono suoi i popolari giocattoli come He-Man, protagonista del franchise di genere fantasy eroico ‘Masters of the Universe”, creato nel 1981 da Mattel per la linea nota in Italia come “I dominatori dell’universo”, e i pupazzi delle Tartarughe Ninja. L’artista è morto giovedì 23 dicembre nella sua casa nel sud della California per un’insufficienza cardiaca.

Taylor nel 1976 fu assunto come grafico alla Mattel, la celebre azienda di giocattoli statunitense con sede a El Segundo, in California. Inizialmente si occupò del packaging, creando nuove confezioni. Agli inizi degli anni ’80 con il designer Roger Sweet cominciò a disegnare nuovi giocattoli. La prima creazione di Taylor fu He-Man, che arrivò sugli scaffali nel 1982, vendendo in soli due anni oltre 70 milioni di pupazzi nel mondo, dando vita poi anche a serie di fumetti e cartoni animati. Taylor ha raccontato di essersi ispirato per il design originale di He-Man agli Homo Sapiens di Cro-Magnon e ai vichinghi. Accanto a He-Man ha poi disegnato altri pupazzi della serie “I dominatori dell’Universo”.

Nel 1987 Taylor disegnò i pupazzi ispirati dalla serie a fumetti delle Tartarughe Ninja (in origine Teenage Mutant Ninja Turtles), ideata nel 1984 dai disegnatori Kevin Eastman e Peter Laird e che poi ha generato una lunga serie di cartoni animati e film d’azione. Taylor ha graficamente dato le sembianze alle simpatiche tartarughe guerriere chiamate Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo.