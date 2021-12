Monica Setta, domani gli ospiti tra Uno mattina in famiglia e Isoradio

Weekend ricco di impegni per Monica Setta, protagonista in tv ed in radio.

La giornalista e conduttrice pugliese, insieme a Tiberio Timperi ed Ingrid Muccitelli, condurrà Uno Mattina in Famiglia su Rai1 a partire dalle 8.30. La domenica, come di consueto, dalle 6.30.

Ospiti del seguitissimo appuntamento della rete ammiraglia della tv di stato Sal da Vinci, Fatima Trotta. Domenica, invece, ci sarà Bruno Vespa.

Sabato e Domenica dalle 16.00 alle 17.00 spazio all’appuntamento radiofonico di Isoradio, Parla con lei. Domani Marino Bartoletti sarà ospite di Monica Setta, mentre domenica l’avvocato Elisa Sgura per parlare della tematica legata ai femminicidi.