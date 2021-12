Monica Setta domani un TV e radio con Dario Salvatori, Paolo Belli e Serena Autieri

Altro week end in radio e TV per Monica Setta che con Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi conduce tutti i week end su Rai1 Uno mattina in famiglia e, da sola, Parla con lei su Isoradio tutti i sabati e le domeniche alle 16.

Domani puntata pre natalizia per la squadra di Uno mattina in famiglia che ospita nel seguitissimo spazio sulla TV Paolo Belli e Dario Salvatori a poche ore dalla finale di Ballando con le stelle 2021.

Monica Setta parlerà di economia con la giornalista Alessandra Migliaccio; previsti collegamenti e spazi dedicati a Telethon.

Ospite di Monica a Isoradio sarà Serena Autieri che racconterà alla giornalista tutti i segreti del successo del suo programma del sabato di Rai1 Dedicato e come trascorrerà le feste di Natale con il marito Enrico e l’amatissima figlia Giulia.