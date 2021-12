Molecular Tumour Board: la nuova sfida nell’oncologia di precisione

L’Istituto Nazionale dei Tumori ha costituito il suo primo Molecular Tumour Board. Nati come strumento chiave nella gestione della complessità del nuovo modello mutazionale in ambito oncologico, i MTB riuniscono diverse figure interdisciplinari con l’obiettivo di prendere in carico i pazienti oncologici con malattia avanzata o metastatica mediante una caratterizzazione completa del profilo molecolare del tumore, un approccio che consente di individuare opzioni terapeutiche efficienti e personalizzate.