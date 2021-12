Chi sono le vincitrici di Missione Beauty con Melissa Satta su Rai2

La make up artist Abbia Maswi e l’hair stylist Olivia Maria Riondino sono le vincitrici della prima edizione di “Missione Beauty”, il nuovo talent show sulla bellezza condotto da Melissa Satta insieme a tre giudici d’eccezione: Manuele Mameli (Celebrity Fashion Make-up Artist e Glam Artist personale di Chiara Ferragni), Elisa Rampi (Celebrity Hair-stylist & Make-up Artist) e Guido Taroni (fotografo di moda e di interior design).



Abbia Maswi e Olivia Maria Riondino

Nel corso di 8 puntate le giovani concorrenti si sono distinte per talento, professionalità, personalità e stile battendonella finale in onda il 10 dicembre su Rai 2 gli altri due finalisti in due manche e aggiudicandosi il premio in palio, ovvero il contratto di un anno come Ambassador di Clinique per il Make-up e di Aveda per Hairstyle.

Missione Beauty non è solo una competizione a colpi di spazzole, pennelli e rossetti. Il programma vuole valorizzare e coltivare i giovani talenti e celebrare la bellezza contemporanea e i suoi valori d’inclusività, diversità e sostenibilità come principi consolidati del nostro tempo e non semplici tendenze del mondo beauty.

Abbia Maswi 31 anni è originaria della Tanzania e vive a San Benedetto del Tronto, oltre ad essere una make up artist è responsabile di un negozio d’abbigliamento e ha aperto il canale YOUTUBE BGLVM dedicato al make up con un focus sul trucco per pelli iperpigmentate. Abbia si è avvicinata al mondo del beauty alla ricerca di consigli per truccare la sua pelle, una passione cresciuta in fretta, oggi il suo sogno è infatti diventare un punto di riferimento per il trucco dark skin.

Olivia Maria Riondino ha solo 22 anni e viene da Pomarance in provincia di Pisa, la passione per la bellezza e l’hair styling la accompagna già dalle scuole elementari. Sempre spronata e accompagnata dalla famiglia e in particolare dalla mamma sua primissima fan, Olivia è cresciuta sognando di conoscere e pettinare il suo idolo Raffaella Carrà e ancora sogna di poter collaborare con il mondo dell’arte e dello spettacolo