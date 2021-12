Micaela e Davide Papasidero “Santa Tell Me”

Un superclassico natalizio torna a vivere sotto una nuova veste grazie alle magiche voci di Micaela (“Fuoco e cenere”, “Splendida stupida”, “Buongiorno amore”) e Davide Papasidero (“Non voltarti più”, “Adesso oppure mai”, “Avrei potuto essere sexy”).

I due artisti, infatti, hanno pubblicato sui social un perfetto omaggio al brano “Santa Tell Me” inciso nel 2014 dalla postar internazionale Ariana Grande, rivisto in chiave intima e ‘slow’ grazie all’arrangiamento che porta la firma dei Nicco Verrienti, autore e produttore musicale che ha scritto canzoni per Emma, Chiara Galiazzo, Antonello Venditti, Noemi, Annalisa e molti altri. Una nuova emozionante sfida per Micaela e Davide, che realizzano uno dei loro tanti desideri musicali: incidere un brano natalizio.

“Siamo felici di poter condividere sui nostri profili social il nostro piccolo progetto. Il giorno in cui ho incontrato Davide ho pensato subito di realizzare una canzone natalizia con lui. L’anno scorso abbiamo trascorso un Natale strano, lontano dalle persone a noi care, ma quest’anno speriamo sia diverso. Nel nostro piccolo ci auguriamo che le nostre voci possano accompagnare le festività natalizie delle tante persone che ci seguono” dichiara Micaela