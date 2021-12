Il mercato dei droni usati: dove e come acquistarli

Il mercato dei droni usati ha iniziato a rivestire un ruolo piuttosto importante negli ultimi tempi. Non soltanto per modelli utilizzati per hobby ma anche per mezzi professionali dotati di particolari funzionalità. Sempre più consumatori, tra l’altro, decidono di effettuare i loro acquisti online. Sicuramente, infatti, la pandemia ha modificato notevolmente i comportamenti degli acquirenti abituandoli a sostituire il negozio fisico con i portali di vendita online, cosi come anche spiegato in un interessante articolo apparso su Drone Blog News.

Anche i droni usati vengono spesso acquistati in questo modo, affidandosi alle vetrine virtuali che si riesce a consultare comodamente seduti sul divano di casa e in qualsiasi altri luogo e momento. E’ sufficiente collegarsi al web con il proprio smartphone per entrare virtualmente nel mondo dei droni usati.

Tra i siti che per la maggiore si occupano di queste vendite, spicca sicuramente subito.it. Il portale ospita migliaia di prodotti usati in vendita, molti dei quali legati al settore della tecnologia. Per quanto riguarda i droni usati spesso sono proposte delle interessanti offerte anche sulle marche più note, come la DJI.

Grazie alla vendita online il consumatore può facilmente confrontare prezzi e caratteristiche di diversi prodotti simultaneamente per arrivare alla sua scelta finale. Anche questo, quindi, è un vantaggio non indifferente nella scelta del proprio drone usato.

Allo stesso tempo non si può negare che la vendita online nasconde anche dei lati più sfavorevoli. In primo luogo, ovviamente, manca la possibilità di vedere fisicamente il prodotto che si intende acquistare ed eventualmente testarne con mano le caratteristiche. Purtroppo poi, è innegabile, il web può essere terreno fertile per il verificarsi di truffe.

Vademecum per acquisti online sicuri

Proprio per evitare di incombere in truffe, subito.it in collaborazione con la Polizia postale ha individuato cinque consigli da seguire per effettuare acquisti in tutta sicurezza. Vi riportiamo di seguito le cinque semplici regole da seguire utilissime anche per acquistare droni usati online.

Il primo step riguarda, ovviamente, l’informazione. La prima cosa da fare è quella di informarsi sul prodotto che si intende acquistare confrontando prezzi, foto e descrizione presenti sui vari annunci. Il secondo consiglio è di contattare direttamente l’inserzionista tramite la chat ufficiale che dovrebbe essere presente sul portale. Il terzo punto riguarda invece i dati del consumatore: occorre sempre valutare con molta attenzione i dati personali richiesti per procedere all’acquisto e non utilizzare mai link esterni al sito o pochi sicuri per la compilazione. Il quarto punto riguarda le forme di pagamento e spedizione: occorre scegliere sempre sistemi di pagamento e spedizioni ufficiali. Infine, quinto e ultimo consiglio, effettuare acquisti di usato con utenti valutati positivamente.

Insomma l’acquisto di droni usati online non è certo un affare impossibile, anzi per la maggior parte dei casi sicuro e semplice basta prestare un minimo di attenzione. Occorre valutare preferibilmente siti con protocollo di sicurezza che attribuisce al portale una sorta di certificazione di qualità. Per i pagamenti, prediligere se possibile PayPal che di fatto opera come intermediario tra compratore e venditore garantendo transazioni sicure e la possibilità di contestare eventuali truffe subite dal consumatore.

L’acquisto di droni usati online è quindi una valida alternativa da tenere presente anche avendo solo l’accortezza di prestare attenzione alle varie fasi dell’acquisto per evitare spiacevoli incidenti di percorso. Ne vale la pena perchè spesso siti come subito.it sono ricchi di occasioni veramente imperdibili che rendono anche i droni più particolari accessibili a molti. Che l’utente finale necessiti di un drone usato per hobby o per professione, i negozi virtuali possono essere la giusta risposta che permette di avvicinarsi a questa tecnologia in rapida evoluzione dove i modelli cambiano rapidamente per lasciare il posto alle ultime novità.