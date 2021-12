“Si tratta di una trasmissione che andrà in onda da metà gennaio, che condurremo insieme Michele Santoro ed io e riguarderà il voto per il Quirinale”. Lo ha raccontato Enrico Mentana all’Adnkronos svelando il senso del suo post di tre giorni fa su Instagram: “Stiamo preparando una cosa forte per gennaio”. Un post eloquentemente accompagnato a una foto con Michele Santoro e il direttore di La7 Andrea Salerno.