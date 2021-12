Mazda CX-80: la prossima SUV di grandi dimensioni

Nel corso del 2023 debutterà la nuova Mazda CX-80, inedita SUV di grandi dimensioni con l’abitacolo a sette posti. Rappresenterà la variante a passo lungo della CX-60, attesa per l’anno prossimo in sostituzione dell’attuale CX-5.

La gamma della nuova Mazda CX-80 comprenderà le motorizzazioni a benzina 2.0L SkyActiv-X a quattro cilindri e 3.0L SkyActiv-X a sei cilindri in linea, dotati della tecnologia M-Hybrid da 48V. Quest’ultima, inoltre, sarà prevista anche per le unità diesel 2.2L SkyActiv-D a quattro cilindri e 3.3L SkyActiv-D a sei cilindri in linea.

Oltre alla versione standard a trazione posteriore, la nuova Mazda CX-80 sarà proposta anche nella declinazione AWD a trazione integrale. Tuttavia, la principale novità sarà rappresentata dalla configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida. Infine, è destinata a colmare il vuoto lasciato anni fa dal modello CX-7.