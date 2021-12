Governo confuso dai maxi-rincari: come aumenterà la bolletta degli italiani e alcuni consigli per risparmiare

Il freddo imminente che avvolgerà l’inverno degli italiani non sarà banale né comune. Per sfortuna, il grande gelo siberiano arriverà proprio in concomitanza con l’ennesimo aumento dei costi dell’energia, che si tradurrà in una bolletta da record per le famiglie della Penisola. E in tutto questo il governo appare confuso dai maxi-rincari, il che ovviamente non facilita la situazione.

Le ultime novità riguardo i rincari di gennaio

I rincari di ottobre hanno rappresentato un’autentica mazzata per le famiglie italiane, e sembra che la questione sia destinata a peggiorare in maniera ulteriore. Gli esperti prevedono infatti un altro aumento delle tariffe energetiche a partire da gennaio, e la situazione è dunque destinata a peggiorare. Anche per via del fatto che il governo, stavolta, pare che non interverrà in prima persona. Come spiegato dal ministro Cingolani, lo stato non può intervenire sempre, mentre Giorgetti ha sollevato la necessità di un ulteriore sforzo, equiparabile ad una nuova iniezione di liquidità per il fondo bollette pari ad una cifra intorno ai 3 miliardi di euro.

In base alle previsioni, le percentuali dell’aumento dei costi delle bollette sono quasi da record. Si parla infatti di un probabile incremento del gas al 50% a gennaio, mentre la luce elettrica potrebbe mettere a registro una crescita compresa fra il 17% e il 25%. Nel mentre arrivano delle possibili soluzioni, suggerite dai personaggi politici di maggiore spicco. Per fare un esempio concreto, Salvini ha promosso l’idea di ricorrere al fondo del reddito di cittadinanza per aumentare il budget che andrà in supporto alle bollette delle famiglie dello Stivale. Ad ogni modo, lo stesso Salvini ha sottolineato che le politiche industriali in merito all’energia andrebbero riviste e riprogettate quanto prima.

I consigli per far fronte al freddo e risparmiare

Tra il grande freddo russo e l’aumento delle tariffe energetiche, le famiglie italiane spenderanno in media 649 euro in più questo inverno. Sono cifre molto importanti, che richiedono non solo un intervento del governo, ma anche l’adozione di alcune strategie per risparmiare da parte degli stessi cittadini della Penisola. Il primo suggerimento è il seguente: è possibile richiedere la valutazione dei propri impianti, come nel caso della caldaia, e selezionare delle offerte votate al risparmio.

Si parla ad esempio delle caldaie eco-friendly, come quelle proposte da ENGIE, che oltre ad avere un basso impatto a livello ambientale limita anche il consumo e dunque la spesa in bolletta, anche per merito dei termostati intelligenti. Chiaramente è possibile risparmiare facendo molta attenzione a non superare la temperatura consigliata in casa, che corrisponde a 20 gradi circa in inverno, ed evitando scarti troppo grandi con le temperature esterne. Rimanendo sullo stesso tema, le vecchie caldaie devono essere manutenute da un tecnico esperto, per via della necessità di ottimizzarne il funzionamento, per sprecare meno gas. In secondo luogo, si consiglia di installare gli infissi termoisolanti e di posare un cappotto termico, in modo tale da proteggere gli ambienti della casa dalle fughe di calore e dall’ingresso del freddo.