MAX CASACCI firma la colonna sonora di The girl in the fountain, presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival.

Il filmdocumentario è scritto da Paola Jacobbi e Camilla Paternò sulla vita straordinaria della Diva de La Dolce Vita Anita Ekberg raccontata attraverso lo sguardo di Monica Bellucci e la regia di Antongiulio Panizzi.

A firmare la colonna sonora del documentario è stato chiamato MAX CASACCI, musicista e produttore che si è messo alla prova creando una soundtrack innovativa e originale utilizzando anche i “Suoni vocali” della protagonista MONICA BELLUCCI.

La traccia principale, “ANITA”, sarà disponibile in tutti gli store digitali dal 6 dicembre per 35mm (la sub-label di 42 Records dedicata alle sonorizzazioni, alle colonne sonore e alla musica sperimentale).