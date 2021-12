Dubai Expo, Matteo Cuppari fa gioire l’Italia. Ecco il grande traguardo raggiunto

Dubai capitale dell’Expo: mesi caldissimi negli Emirati Arabi dove arrivano celebrities di ogni tipo (e, soprattutto, da ogni parte del mondo). Ne sa qualcosa Matteo Cuppari, uno degli italiani più famosi a Dubai.

Da anni Cuppari si occupa di servizi di lusso legati a molti personaggi del jet set: dalla tv al mondo del cinema, passando per lo sport (calciatori e atleti di ogni tipo). Molte di queste personalità si affidano a lui e qualcuno in anonimato racconta: “Affidabile e molto puntuale. Una garanzia per la riservatezza”.

Infatti, è quasi impossibile intervistare Cuppari, che preferisce non parlare per tutelare al meglio tutti i suoi clienti.

In occasione di Dubai Expo 2021/22 le auto di lusso – meglio chiamate Luxcar – stanno andando a ruba. Ed il mese di dicembre resta, sicuramente, uno dei più esclusivi in assoluto negli Emirati. Cuppari, ci raccontano, che ha chiuso importantissimi contratti per sponsor della F1: cifre che si aggirano intorno alle centinaia di migliaia di euro. Si tratta, in ogni caso, di un grande successo per un italiano che opera all’estero, senza dimenticare il proprio Paese d’origine.

Il quotidiano Il Tempo, tra i più autorevoli nella Capitale, ha recentemente parlato di lui e del suo successo. Nella Milano scandita da feste e locali notturni, i giornali parlano di un giovanissimo Pr di appena 13 anni: si chiama Matteo Cuppari. Il suo percorso inizia così e poi incrocia anche il mondo del calcio.

“Una scalata è velocissima”, racconta Il Tempo. “In giro per l’Europa, da Londra a Barcellona, è conosciutissimo ad appena 17 anni. In quel periodo giocavo a calcio come professionista e poi lavoravo, oltre a studiare”, racconta Cuppari.

A 18 anni, però, un incidente stradale (“si è trattato di un brutto investimento”, svela) – blocca la sua carriera di calciatore.

Così, Cuppari inizia a lavorare rivelando un’attività di compravendita immobiliare. Una nuova vita all’insegna del successo. Fino ad arrivare nel tempo ad essere unico punto di riferimento per il lusso. E lo sanno bene gli Emiratini che si rivolgono sempre a lui.