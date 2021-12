Matrimoni vip 2022: ecco chi convolerà a nozze

● Se il 2021 ha segnato il ritorno dei matrimoni, il 2022 promette essere l’anno del boom. A confermarlo è Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale leader del settore nuziale, che ha visto raddoppiare nel secondo trimestre del 2021 le iscrizioni dei futuri sposi al proprio sito; inoltre, nel corso dell’estate, si sono superate le iscrizioni del 2019, ultimo anno di normalità per il settore. L’87% di questi nuovi iscritti si sposerà a partire dal 2022.

Milano, 29 dicembre 2021 – Se il 2021 ha segnato il ritorno dei matrimoni, il 2022 promette essere l’anno del boom. A confermarlo è Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale leader del settore nuziale, che ha visto raddoppiare nel secondo trimestre di quest’anno le iscrizioni dei futuri sposi al proprio sito; inoltre, nel corso dell’estate, si sono superate le iscrizioni del 2019, ultimo anno di normalità per il settore. L’87% di questi nuovi iscritti si sposerà a partire dal 2022 in avanti. Si può quindi dire che le agende dei professionisti del settore scoppiano e i futuri sposi non vedono l’ora di celebrare il loro grande Sì come da tempo sognato, vip inclusi.

Le proposte di nozze vip italiane del 2021: sportivi in pole position



Il 2022 si tingerà di azzurro grazie a tutti i campioni del mondo dello sport pronti a dirsi “Sì, lo voglio”. Tra Olimpiadi di Tokyo e scudetti calcistici, il 2021 è infatti stato per loro l’anno della fatidica proposta. Uno dei matrimoni più attesi è quello tra Federica Pellegrini, una tra le nuotatrici più amate e premiate a livello mondiale, e il suo allenatore Matteo Giunta. Un altro campione azzurro, Gianmarco Tamberi, oro olimpico in salto in alto, scelse di fare la proposta alla sua fidanzata Chiara Bontempi poco prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo quest’estate. Anche Marcell Jacobs, velocista doppio oro olimpico, ha scelto il 2021 per chiedere a Nicole Daza, sua compagna dal 2018 e madre dei suoi figli, di diventare sua moglie. Il tre volte campione italiano di Pesi Massimi Leggeri, Mattia Faraoni, ha scelto il ring come location per la proposta alla sua fidanzata Alessia. Non possono mancare all’appello i calciatori, capitanati da Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana che quest’estate, oltre allo scudetto, ha incassato un bel sì dalla compagna Nicole Ciocca. Il giocatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha stupito la compagna modella Rachele Risaliti con una romantica proposta con vista sul Duomo di Firenze nel mese di luglio. Chiude questa carrellata di Sì sportivi Virginia Mihajlovic, figlia dell’ex calciatore e attuale allenatore del Bologna Sinisa, che convolerà a nozze con il fidanzato Alessandro Vogliacco dopo la proposta ricevuta quest’estate.

La maggior parte di questi sportivi nonché futuri sposi, rientra nella statistica riportata dal Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, secondo cui 1 coppia su 7 al momento delle nozze ha già figli (nel 56% dei casi questi figli sono della coppia stessa).



Altre coppie vip italiane che hanno ufficializzato il proprio fidanzamento quest’anno e che sono quindi papabili per le nozze nel 2022:

● Sabrina Ghio (influencer) e Carlo Negri

● Michele Nocca (ex ballerino di Amici di Maria De Filippi) e John Azzopardi

● Enrico Brignano e Flora Canto

● Ciro Priello (The Jackal) e Maura Iandoli

● Raffaella Giudice e Andrea Celentano (Temptation Island)

● Guenda Goria e Mirko Gancitano

A queste coppie che si sono fidanzate ufficialmente nel corso del 2021, si aggiunge una coppia vip che ha dovuto ulteriormente rimandare la data a causa della pandemia. Parliamo di Beatrice Valli e Marco Fantini che avrebbero dovuto sposarsi a settembre 2020 dopo la romantica proposta di nozze a Parigi e che, dopo diversi rinvii, convoleranno finalmente a nozze a fine maggio del prossimo anno.

Anche se nella maggior parte dei casi le date non sono ancora state ufficializzate, è molto probabile che queste coppie decidano di sposarsi nel 2022 considerando che, secondo il Libro Bianco del Matrimonio, la media dei tempi di organizzazione in Italia si attesta intorno ai 12 mesi o al massimo 18, se teniamo conto che il COVID-19 ha allungato un poco i tempi di organizzazione.

“Yes I Do”: tutte le proposte dei vip internazionali



Tra i matrimoni futuri più attesi per il 2022 c’è quello di Britney Spears e Sam Asghari che hanno annunciato la buona notizia lo scorso settembre. In tema di attrici famose, i matrimoni di Lindsay Lohan e Bader Shammas, Kate Hudson e Danny Fujikawa, Diane Kruger e Norman Reedus sono anche molto attesi. Anche Kristen Stewart e Taylor Lautner, ex colleghi della saga di Twilight, sembrano essersi messi d’accordo, visto che anche loro si sono fidanzati ufficialmente nel 2021 con i rispettivi coniugi Dylan Meyer e Tay Dome. Il 2022 sarà protagonista di un matrimonio stellare (a giudicare dalla proposta di nozze): quello tra la sorella maggiore delle Kardashian, Kourtney, con il cantante Travis Barker.

Quali coppie di “eterni fidanzati” andranno all’altare nel 2022? Via alle scommesse!



Tra le coppie di “eterni fidanzati” o, meglio dire, “che fanno giri immensi e poi ritornano” ci sono loro: i Bennifer. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno fatto letteralmente impazzire migliaia di fan con il loro ritorno di fiamma quest’estate. La bella cantante è tornata insieme all’attore, con cui era già stata a un passo dal sì, quasi vent’anni dopo. Nel frattempo ha cambiato tre mariti ed è stata sul punto di risposarsi per la quarta volta con l’ex Alex Rodriguez. Che sia la volta buona con il suo amore ritrovato? Un’altra coppia che vedremmo bene all’altare il prossimo anno è quella formata dalla cantante Shakira e dal calciatore del Barcellona Gerard Piqué, uniti da ben 10 anni e già genitori di due bambini. A braccetto con questi ultimi, ci sono gli attori Ryan Gosling ed Eva Mendes, una delle coppie più solide e riservate di Hollywood. Altri possibili candidati per il titolo di “sposi 2022” ci sono Olivia Wilde e Harry Styles, Adele e Rich Paul. Chissà se per queste coppie assisteremo ad una proposta formale o all’annuncio di nozze segrete celebrate nella totale intimità, una delle tendenze nozze 2022 annunciate da Matrimonio.com e molto in voga tra le celebrities.

Quali sono le ragioni che spingono le coppie a sposarsi e chi fa la proposta?



Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, le ragioni che spingono le coppie a convolare a nozze sono le seguenti: per la stragrande maggioranza delle coppie (75,5%) la ragione principale è il desiderio di portare la storia d’amore ad un livello superiore. La seconda ragione fornita dal 7,4% degli intervistati è quella di volersi sposare per formalizzare la relazione per i figli (1 coppia su 7 ha già dei figli prima di sposarsi). È interessante notare che il 4,5% delle coppie si sposa perché spinto dalla voglia di avere presto un figlio e dare così un quadro alla futura vita familiare. Ma chi prende l’iniziativa? Nel 55% dei casi lui, nel 42% è una decisione di comune accordo e, solo nel 3% dei casi è lei a chiedere la mano di lui. Nel 55% dei casi avviene quando i partner si trovano soli.

Insomma, il 2022 si prospetta davvero un anno pieno d’amore e di fiori d’arancio e non è da escludere che queste festività natalizie, periodo preferito per fare la proposta di nozze in Italia (nel 12,3% dei casi secondo Matrimonio.com), portino a nuovi fidanzamenti ufficiali.

