Masterchef Italia: la puntata del 30 dicembre

MasterChef Italia torna in onda giovedì 30 dicembre, su Sky e in streaming su NOW aòòe 21.15.

I cuochi che entrano in cucina a Masterchef Italia

Entreranno in cucina Andrea, 41enne maître tra Novara e Milano; da Brighton i due fidanzati – in gara insieme ma separatamente – Andrealetizia (25 anni, disoccupata, Roma) e Nicky Brian (28 anni designer, origini dello Sri Lanka e nato a Roma); Anna, 30enne farmacista e nutrizionista della provincia di Ferrara; Bruno, 64enne agente di commercio di Parma; Carmine, 18enne studente del Liceo Scientifico della provincia di Salerno; Christian, 20 anni, studente di Ingegneria Chimica del torinese; Dalia, manager 30enne di Torino; Elena, casalinga 54enne da Ravenna; Federico, deejay 30enne da Milano; Gabriele (detto Polone), 34enne addetto alla sicurezza di Anzio (Roma); Giulia, modella di 29 anni di Bologna; Lia, bancaria 30 anni del veronese; Mery, 26 anni personal trainer romana; Mime, 47 anni, guida turistica e interprete a metà tra Giappone e Firenze; Nicholas, 21enne studente di radiologia di Arezzo; Pietro, libero professionista palermitano di 42 anni; l’imprenditrice alberghiera Rita, 51 anni, di Catania; Tina, commessa di un supermercato 39enne, nata a Napoli e ora a Piacenza; e Tracy, 31 anni, nata in Nigeria e ora nel veronese, cameriera di sala.

Per i 20 aspiranti chef sarà un inizio davvero favoloso: davanti a loro troveranno delle Mystery Box “trasformate” per l’occasione in case delle favole, ricoperte di marshmallow e di biscotti colorati. Sotto le box, niente dolci ma cibi che ricordano le storie fantastiche più amate: crostini di pane che somigliano alle briciole di “Pollicino”, i funghi di “Alice nel paese delle meraviglie”, i fagioli di Jack dal racconto “Jack e il fagiolo magico”, le triglie che il Gatto e la Volpe mangiano a spese di Pinocchio, la zucca di Cenerentola, i raperonzoli, il fegato di cinghiale legato alla favola di Biancaneve, oltre a piselli, selvaggina e dei maccheroncini. Obiettivo: creare un piatto davvero favoloso, che serva a dare lo sprint giusto per la favola che i 20 vogliono vivere a MasterChef Italia. A portare tutti nel mondo più fatato (forse…), ci penseranno i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Per l’Invention Test arriverà il primo ospite di questa edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy: Marie Robert, chef del Café Suisse di Bex (Svizzera) che ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 30 anni. Porterà a MasterChef Italia due sue creazioni basate sulla sorpresa e sul gioco, esempi della sua cucina in cui usa molto il trompe-l’œil per far vedere, sul piatto, qualcosa che è ben diverso da ciò che si mangerà.

A seguire – negli episodi di giovedì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW – gli aspiranti Chef svolgeranno la prima prova in esterna, ma la favola diventerà presto, per loro, un incubo: potranno cucinare infatti nello splendido cortile della Reggia di Monza, alla Villa Reale, ma dovranno realizzare – per la prima volta nel corso di una prova in esterna – un servizio interamente dedicato alla pasticceria, da sempre temutissima nel corso della gara. A giudicarli, 31 persone che hanno fatto dell’arte della pasticceria il motivo della propria vita: i Mastri Pasticceri Italiani e i Maestri Fornai dell’associazione Fornai di Milano, per una sfida basata sulle due anime della pasticceria: dolci al forno e dolci al cucchiaio.

Chi non riuscirà a reggere la pressione di questo primo round, dovrà indossare il grembiule nero del Pressure Test che stabilirà chi dovrà abbandonare la cucina di MasterChef Italia.