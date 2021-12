Marco Mengoni: presentato il suo nuovo album Materia (Terra)

È Materia (Terra) il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 3 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy e già in pre-order, pre-save e pre-add, che arriva a più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico.

Materia (Terra)è l’inizio di un nuovo progetto: Materia, un percorso in tre album che raccontano tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre mondi sonori differenti che rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso la narrazione di ciò che per lui è importante.

Materia significa un album suonato, da strumenti veri materici. Terra il sottotitolo indica le influenze che ha avuto questo disco che sono quelle che io vedo come origine.

Sicuramente anche più collegato alla mia alla mia famiglia, quello che mi fa restare con i piedi attaccati a terra e quindi mi fa trovare un equilibrio che materia Terra ha dentro di sé le influenze che mi sono venute dagli ascolti della musica soul della musica afroamericana della musica blues Gospel.

Ho avuto però l’opportunità di fare anche tanta riflessione con me stesso e andare il più possibile nel profondo e ovviamente mettere in questo nuovo disco tutte le riflessioni che ho fatto in questi anni e nel percorso di ricerca che ho fatto.

Anche nel perdonarmi delle cose del passato che non mi erano piaciute che erano forse troppo infantili”