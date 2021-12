Maratona di Roma 2022 verso l’annullamento. Il Campidoglio, a quanto si apprende, starebbe predisponendo un’ordinanza per cancellare l’evento di domani. La decisione sulla base della lettera del Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl Roma 1, che ha proposto di annullare la maratona We Run Rome, in “considerazione dell’attuale quadro epidemiologico caratterizzata da un rilevantissimo aumento dell’incidenza di nuovi casi covid in particolare a Roma”.