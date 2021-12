Malattie rare, premiati i vincitori della VIII edizione del Premio OMaR

Sono 6 i vincitori della VIII edizione del Premio OMaR per la comunicazione su malattie e tumori rari, per un totale di circa 20.000 euro di riconoscimenti distribuiti a giornalisti, comunicatori, associazioni e società scientifiche che nel 2020 si sono distinti per la qualità dell’informazione prodotta attraverso servizi giornalistici, campagne, mostre, fumetti o altri mezzi di divulgazione. Per la prima volta è stato consegnato inoltre il riconoscimento “Connessioni 2.0” a 6 rappresentanti delle istituzioni per il loro impegno per i malati rari.