M5S, Crippa rieletto capogruppo Camera al primo turno

Davide Crippa è stato rieletto capogruppo alla Camera al primo turno. Il direttivo, presentato dal presidente uscente, unico candidato in corsa, ha raccolto 131 voti su 147. 18 le schede bianche, 3 le nulle.

“Auguri di buon lavoro a Davide Crippa” dice il ministro Di Maio. “Sono certo che continuerà a presiedere il gruppo del MoVimento 5 Stelle a Montecitorio con grande senso di responsabilità, fondamentale in una fase così importante come quella dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Sono sicuro, inoltre, che Davide continuerà a portare avanti con determinazione, fino al termine della legislatura, le proposte M5S. Congratulazioni e un grosso in bocca al lupo anche a tutta la squadra del nuovo Direttivo, composta per oltre la metà da donne. Colleghe e colleghi validi che daranno un contributo efficace”.