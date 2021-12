M5S, Berlusconi: “Ha dato voce a disagio reale che merita rispetto”

“Il voto al Movimento Cinque Stelle, dal quale siamo lontanissimi, nasceva però da motivazioni tutt’altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva dallo stesso disagio e dallo stesso fastidio per un certo tipo di politica per la quale è nata Forza Italia. I Cinque Stelle non sono riusciti a dare una rappresentanza a questa Italia, ma hanno dato voce ad un disagio reale, che merita rispetto, attenzione, ed anche delle risposte”. Silvio Berlusconi torna a strizzare l’occhio ai Cinque stelle, in vista della partita del Colle. Il Cav lo fa in occasione di un’intervista a ‘Milano Finanza’.